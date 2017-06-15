أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الخميس، قراراً يقضي بصرف رواتب وأجور جميع العاملين في الجهات العامة كافة اعتبار من 22/6/2017.

وجاء في القرار الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية إنه يصرف رواتب وأجور جميع العاملين في الجهات العامة كافة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم في أول كل شهر، الراتب أو الأجر المستحق عن شهر تموز 2017 اعتبار من 22/6/2017.

كما يصرف بموجب القرار، لجميع العاملين في الجهات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم في نهاية كل شهر، الراتب أو الأجر المستحق عن شهر حزيران 2017 اعتبار من 22/6/2017.

ويأتي قرار رئيس الحكومة بصرف الرواتب والأجور بتاريخ 22 حزيران، في حين من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر لهذا العام لتاريخ 25 أو 26 حزيران 2017.

يشار إلى أن تحديد أول أيام عيد الفطر في سوريا يعود للقاضي الشرعي الأول بدمشق والجهات الشرعية المختصة.

سيريانيوز