اتهم سلاح الجو الروسي, يوم الخميس, طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بانتهاك متكرر للمجال الجوي للقاعدة الروسية حميميم.

وأوضح نائب قائد سلاح الجو الروسي، فيكتور غوموني, حسب وكالة (سبونتيك), ان "طائرات التحالف الدولي في سوريا تدخل بشكل دوري في المجال الجوي لقاعدة حميميم المحمية بأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف)، وبعد ذلك تغادر عندما تفهم أنها مستهدفة".

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وسبق ان وجهت موسكو انتقادات للتحالف الدولي, على خلفية استهدافه موقع عسكري قرب قاعدة التنف, باعتباره يعد "انتهاك للقانون الدولي وينعكس سلبا على الوضع الميداني في سوريا", كما اتهمت التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" بالتواطئ مع قادة "داعش" في سوريا.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.