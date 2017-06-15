أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، إن الوقائع العسكرية السياسية الجديدة في سوريا تمهد لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيمي الدولة الاسلامية (داعش) و"جبهة النصرة".

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي, حسب وسائل اعلام، ان "روسيا ترصد باستمرار التطورات الإيجابية للوضع العسكري السياسي في سوريا، وهناك ثقة بأن الوقائع الجديدة توفر الظروف لإلحاق الهزيمة النهائية بمسلحي داعش والنصرة".

واشارت الى أن "تنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا، يسمح بمواصلة تثبيت نظام وقف إطلاق النار، وبتركيز القوات النظامية على محاربة مسلحي "داعش" و"النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن "بروز هذه الوقائع الجديدة جاء بعد أن أنجزت القوات النظامية المرحلة الأولى من عملياتها واسعة النطاق في البادية السورية، ووصلت إلى الحدود مع العراق".

وكان الجيش السوري وصل في 9 حزيران الجاري، إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المنطقة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه لولا غارات سلاح الجو الأمريكي، لكان بإمكان الجيش النظامي تحقيق نجاحات أكبر على هذا المحور.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.