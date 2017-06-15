أعلن "جيش النصر"، يوم الخميس، استهداف كتيبة روسية شرق معردس بريف حماه، فيما سماه "رداً على قصف المدنيين" في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة.

وقال "جيش النصر" في بيان له، إنه تم "استهداف الكتيبة الروسية شرق مدينة معردس بريف حماة الشمالي بوابل من صواريخ الغراد ردآ على قصف المدنيين بالمناطق المحررة".

ويأتي تواجد قوات روسية في إطار عملية عسكرية تنفذها موسكو منذ نهاية أيلول 2015 في سوريا دعماً للجيش النظامي.

وبدورها قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش النظامي قصفت عصر الخميس براجمات الصواريخ مدينة كفرزيتا شمال حماة.

وتابعت المصادر إن قوات النظامي المتمركزة في بلدة حلفايا، استهدفت بلدة اللطامنة شمال حماة بالمدفعية الثقيلة دون ورود أنباء عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وتعتبر مناطق المعارضة في حماه ضمن خرائط المناطق المتفق عليها لخفض التوتر، والتي تم التوصل إليها في ختام استانا 4 بين الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا.

وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.

سيريانيوز