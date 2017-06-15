سقط قتلى, بينهم سوري, وأصيب آخرين, ليلة الاربعاء, جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مطعمين في العاصمة الصومالية مقديشو, تبنته حركة "الشباب الصومالية".

وقال ضابط شرطة عبدي بشير لوكالة (رويترز) ان " 19 مدنيا على الأقل قتلوا حين نفذ متشددون هجوما بسيارة ملغومة وأسلحة على مطعمين في مقديشو".

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وأضاف بشير ان "قوات الأمن الصومالية سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن داخل الفندق لعدة ساعات, في عملية أسفرت عن مقتل 5 مسلحين".

بدوره, أعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الصومالية محمد أحمد عرب, لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب)،أن" 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة تبعه إطلاق نار استهدف مطعمين بالعاصمة مقديشو, في عملية انتهت وتم قتل المهاجمين".

وأضاف المتحدث "لقد هاجموا أماكن عمل وقتل مدنيون أبرياء, حيث قضى 18 مدنيا من بينهم سوري وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بجروح".

من جهته, أفاد مصدر طبي للوكالة الفرنسية أن "معظم القتلى والجرحى مدنيون، كان بعضهم يتناول وجبة الإفطار في المطعمين المستهدفين، بينما كان آخرون بمقربة من موقع الحدث، ونجحت قوات الأمن إنقاذ عدد من المواطنين كانوا محتجزين لدى المسلحين".

وبدأ الهجوم باقتحام سيارة يقودها انتحاري فندق بوش في جنوب مقديشو, وأعقبه اقتحام مسلحين من "حركة الشباب" على مطعم بيتزا هاوس المجاور, حيث أخذوا عدد من الرهائن, تلاه اشتباكات عنيفة بين المسلحين وبين قوات الأمن الصومالية، استمرت لعدة ساعات.

وتبنت حركة "الشباب الصومالية" المتشددة مسؤولية الهجوم.

ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه منذ حلول شهر رمضان ، كما يأتي الهجوم في وقت كانت قوات الأمن الصومالية تقوم فيه بعمليات أمنية واسعة في مقديشو في الآونة الأخيرة.

وشهدت الصومال العديد من الهجمات والتفجيرات, اسفرت عن ضحايا, منذ انتخاب الرئيس فرماجو، رئيسا للبلاد.