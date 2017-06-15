اعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، يوم الخميس، أن بلاده قد تقصر تواجدها العسكري في سوريا على قاعدتي حميميم وطرطوس في عام 2018.













وقال كلينتسيفيتش في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية انه "لن نتمكن من تحقيق ذلك في العام الجاري، ولكن هذه المهمة واقعية في العام المقبل. نحن جاهزون للانسحاب حتى غدا، إذا أصبح الجيش السوري مستعدا لذلك، ولكنهم (السوريون) لا يستطيعون الاستغناء عن دعمنا في المرحلة الراهنة".



وياتي هذا الاعلان بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستسحب قواتها المرابطة في سوريا إلى حميميم وطرطوس بعد تعزيز القدرات القتالية للجيش السوري.







وتقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الجيش النظامي, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة وعدة دول بالعمل على تأجيج الصراع.







سيريانيوز