سمحت السلطات السورية للأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية عن طريق البر من حلب إلى القامشلي, وذلك بناءا على مطالبات اممية .

واوضح تقرير تابع للأمم المتحدة, نشرته وكالة (رويترز), ان الحكومة السورية أبلغت منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي في الثامن من حزيران الماضي، عن منحها الإذن لنقل مساعدات بالشاحنات إلى مدينة القامشلي".

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وجاء في التقرير "بمجرد التأكد من سلامة الطريق سيتم فتحه لنقل كل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة".

وكانت منظمات اغاثة تابعة للامم المتحدة اعلنت مؤخرا انها حصلت على "موافقة مبدئية" من الحكومة السورية لنقل المساعدات براَ عبر الحدود من تركيا الى مدينة القامشلي.

وطالبت الامم المتحدة منذ اشهر إذنا بنقل المساعدات بالشاحنات إلى القامشلي من بلدة نصيبين التركية الحدودية.

وأقامت الأمم المتحدة في 2014جسرا جويا إلى القامشلي وأرسلت مساعدات برا عبر الحدود التركية-السورية قبل إغلاق نقطة العبور الرئيسية فيها مطلع 2016.

و أغلق تنظيم "داعش" الطرق المؤدية إلى محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا من الداخل لأكثر من عامين، في حين تم إغلاق المعابر الحدودية من قبل دول الجوار منذ بداية عام 2016,وقد تسبب كل هذا في تدهور الوضع الإنساني بالمحافظة بشكل كبير وفي زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي.

وأسقطت على القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد مئات الشحنات من المساعدات عن طريق الجو من دمشق منذ تموز الماضي.