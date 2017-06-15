سقط قتلى وعشرات والجرحى, بينهم أطفال, يوم الخميس, جراء انفجار وقع بالقرب روضة أطفال في شرق الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الشرطة الصينية قولها ان" الانفجار الذي وقع في منطقة فنغشيان بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، أسفر عن سقوط سبعة قتلى و59 جريحاً".

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وأضافت الشرطة أن "السلطات بدأت التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم يعرف سببه بعد".

وكان أضخم انفجار وقع في الصين عام 2015, حيث استهدفت انفجارات هائلة مستودعات لمواد كيماوية في مدينة تيانجين, اسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.