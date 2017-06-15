أطلقت الشركة السورية للاتصالات, عرضاَ جديداَ يتضمن تخفيض جديد للمشتركين بدءا من اليوم الخميس وحتى آخر أيام عيد الفطر.

وأوضحت الشركة, في بيان لها, نشرته وكالة (سانا), ان العرض الجديد يتضمن "تخفيضات واسعة على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت بحيث يمكن للمشتركين إجراء الاتصال بين المحافظات ومن الهاتف الثابت باتجاه الخلوي بأسعار مخفضة يوميا من الساعة ال5 مساء وحتى ال9 صباحا".

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وبينت الشركة أن "أجر المكالمة من الهاتف الثابت إلى الخلوي 10,5 ليرات سورية خلال فترة العرض بدلا من 13,5 ليرة ويكون اجر الدقيقة القطرية 1 ليرة".

يشار الى ان الشركة السورية للاتصالات اطلقت مؤخرا عدة عروض متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية, وذلك ضمن حملة "مين قال السورية للاتصالات ما بتعمل عروض وتخفيضات".