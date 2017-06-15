سيريانيوز :: بوتين يكشف عن نتائج حوار مفصل مع الأسد قبل التدخل الروسي بسوريا

وذكرت وسائل اعلام روسية ان بوتين تحدث في الحوار الوثائقي الذي سجله معه المخرج الأمريكي الشهير أوليفر ستون في الفترة من تموز 2015 إلى شباط 2017، والذي تعرضه قناة "showtime", أن "الأسد يفهم العديد من المشاكل، وهو على استعداد لإجراء حوار مع المعارضة، والمعارضة المسلحة".

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وأشار بوتين الى ان الأسد ابدى "استعداده للعمل لوضع دستور جديد, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت رقابة دولية صارمة وإشراف أممي كامل".

ولفت بوتين الى ان روسيا تدرك جيدا، أن القيادة السورية تعترف تماما بوجود أخطاء عديدة في بنية النظام وعلاقاته الداخلية مع مواطنيه".

وكشف بوتين أيضا أن روسيا ستدعم الجماعات السنية التي تبدي استعدادها لقتال تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وأن الأسد والجيش السوري موافقان على ذلك ومتفهمان تماما لهذا الأمر".

وتقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الجيش النظامي, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة وعدة دول بالعمل على تأجيج الصراع.

وشدد بوتين على "ضرورة الحصول على دعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر في مساعيها لتسوية الازمة السورية".

وتتفق روسيا مع عدد من الدول على الحل السياسي للازمة السورية, لكن مصير الاسد لايزال موضع اختلاف, حيث تشدد موسكو على ان امر بقائه من عدمه يحدده الشعب السوري, فيما تشدد دول اخرى على رحيله كتسوية للازمة.

ورفض بوتين تاجيج النزاع السوري, مؤكدا على اجراء حوار, مبينا ان تحقيق نوع من التوافق "مهمة صعبة جدا"، وليست سهلة أبدا، ولكن الاتصال المباشر مع شركاء آخرين، يعطينا فرصة وبشكل عام، نجحنا وسنعمل بعناية فائقة لتثبيت كل خطوة من النتائج التي تم تحقيقها، بدلا من تدميرها".

وتجري منذ أشهر مفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين مفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة بأستانا وجنيف، برعاية اممية وقوى إقليمية ودولية.

سيريانيوز

2017-06-15 11:20:35