ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على سوريين 2 في منطقة البترون بتهمة تحويل أموال بطريقة غير مشروعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "دورية تابعة لمديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة قبضت على السوريين (ع.ع و م.د) المقيمين في منطقة البترون بعد الإشتباه فيهما".

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وتبين في التحقيق ان السوريين يقومان بتحويل الأموال من لبنان إلى سوريا بطريقة غير قانونية, وبإشارة المحامي العام المالي تم توقيفهما، وإحالتهما إلى مكتب الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق, بحسب الوكالة.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.