أعلنت قيادة الجيش اللبناني, يوم الثلاثاء, عن إحالة 3 اشخاص سوريين للقضاء بسبب ارتباطهم بتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأفاد بيان لقيادة الجيش ان "مديرية المخابرات احالت للقضاء السوريين محمد أحمد الشيخ صالح، وصالح محمد الشيخ صالح، ونشمي جاسم الهويش، لارتباطهم بقياديين في تنظيم داعش في جرود بلدة عرسال وفي الداخل السوري، ولعملهم لوجستيا لصالح التنظيم المذكور".

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وجاء ذلك في وقت ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 3 سوريين بجرم الانتماء لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وتشكيل "خلية انتحارية".

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.