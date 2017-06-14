حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش", يوم الأربعاء, من مخاطر استخدام التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), لأسلحة "الفوسفور الابيض" في مناطق مأهولة بالسكان في سوريا.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المنظمة قولها انها "لا تستطيع التحقق بشكل مستقل مما إذا كان استخدام هذه الذخيرة أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، لكنها اعرب عن "القلق" من استخدامه في المناطق المأهولة.

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وأضافت أن الفوسفور الأبيض يسبب "حروقا شديدة كثيرا ما تفضي إلى الوفاة", كما ان شظايا هذا السلاح يمكن أن تؤدي "لتفاقم الجروح حتى بعد العلاج، ويمكن أن تدخل في مجرى الدم وتسبب فشلا في وظائف عدد من الأعضاء، ويمكن أن تتدهور الجروح المضمدة بالفعل عندما تتم إزالة الضمادات وتتعرض الجروح للأكسجين".

وكان التحالف أقر منذ ايام باستخدام ذخائر "الفوسفور الأبيض" في سوريا, بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، متعهداَ باتخاذه كافة التدابير اللازمة التي من شأنها تقليص المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الذخائر, فضلا عن حماية المدنيين.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الخميس, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الرقة, وسط اتهامات باستخدامه قنابل "الفوسفور الابيض", المحرمة دولياَ.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لغارات التحالف على شرق وغرب الرقة, قالوا انه تم استخدام قنابل "الفوسفور الأبيض".

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.