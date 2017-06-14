اصيب عضو الكونغرس الأمريكي ستيف سكاليس، يوم الأربعاء، جراء إطلاق نار في ملعب للبيسبول في ولاية فرجينيا.

وذكرت وسائل اعلام، أن حوالي 5 أشخاص على الأقل اصيبوا بينهم سكاليس، جراء إطلاق النار، مضيفة أن حالته مستقرة حالياً، فيما لم يعرف على الفور إذا كان عضو الكونغرس هو المستهدف بإطلاق النار أم تصادف وجوده بالمكان.

من جهتها، قالت الشرطة إن رجلا أطلق نحو 50 طلقة في ملعب للبيسبول أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس.

كما أشارت شبكة "سي إن إن" أنه تم إطلاق النار على المشرع الأمريكي في مدينة الإسكندرية بفيرجينيا، مضيفة أن الحادث وقع خلال ممارسة فريق الكونغرس لرياضة البيسبول.

وقال شاهد عيان أن مطلق النار على الأرجح رجل أبيض، لكنه أضاف أنه رآه "لثانية أو اثنتين"، فيما أكدت صحيفة محلية احتجاز مشتبه فيه.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من الحادث، وكتب تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" ذكر فيها أنه عضو الكونغرس سكاليس "صديق حقيقي ورجل وطني"، معربا عن أمله بأن يتعافى من الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.