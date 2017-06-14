سقط ضحايا, يوم الأربعاء, في إطلاق نار استهدفت إحدى المنشات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية, وذلك عقب ساعات على هجوم مماثل استهدف أعضاء في الكونغرس.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) عن رئيس الشرطة في المدينة قوله ان "ما لا يقل عن شخصين قتلا إثر هجوم إطلاق نار استهدف إحدى منشآت شركة "UPS" للشحن في مدينة سان فرانسيسكو ".

وأضاف ان "المسلح أطلق النار على نفسه، وحالته الصحية غير معروفة حالياً, ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرين".

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وتحدثت وسائل اعلام عن مقتل اشخاص وإصابة اخرين باطلاق نار عند منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس في مدينة سان فرانسيسكو.

واشارت وسائل الاعلام الى ان "المشتبه به نقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، قبل أن يفارق الحياة".

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من حادث إطلاق نار آخر نفذه مسلح على أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري أثناء ممارستهم الرياضة بالقرب من واشنطن، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم مشرع أمريكي بارز.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.