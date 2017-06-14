كشفت وزارة الدفاع العراقية يوم الأربعاء، أن وفدا عسكريا سوريا على مستوى عال عقد محادثات في بغداد مع نظرائه العراقيين بخصوص أمن الحدود المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلام، إن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي التقى يوم أمس الثلاثاء وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية لبحث عدد من القضايا الحيوية.

وأضافت في البيان أن اللقاء تناول "عددا من القضايا منها مسرح العمليات العراقي السوري باعتباره مسرحا واحدا وعدوا مشتركا يتمثل بتنظيم داعش والقضاء عليه يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود" من قبل الجانبين".

وكان الجيش السوري وصل في 9 حزيران الجاري، إلى الحدود العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المنطقة.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.