وصفت وزارة الدفاع الروسية السلام في حلب بأنه "هش", مشيرة الى ان "الإرهابيين" يحاولون تدميره في غرب وشمال المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عن ممثل وزارة الدفاع الروسية في مجموعات العمل في جنيف، المعنية بوقف النار والمسائل الإنسانية، العقيد الكسندر زورين, في مؤتمر عبر الفيديو الذي أقيم في مبنى الوكالة الدولية “روسيا سيغودنيا”, ان المتطرفين والإرهابيين متمركزين في غرب وشمال مدينة حلب، وهم يسعون لمحو السلام ".

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وأشار زورين إلى أن تنظيم “داعش” يحاول قطع الطريق السريع بين حلب وحمص وحماة، مؤكداً ” أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك”.

وتشهد مناطق عدة في حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة تجدد للقذائف بشكل متكرر ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.