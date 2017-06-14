خرجت يوم الأربعاء، حالات مرضية من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي، ومن مخيم اليرموك بدمشق، ضمن اتفاق البلدات الأربع.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالات مرضية مع 3 مرافقين، خرجت من بلدة الفوعة المحاصرة مقابل خروج حالات مماثلة من مخيم اليرموك في سياق اتفاق البلدات الأربعة.

واستؤنفت بداية شهر حزيران الجاري، عملية اجلاء حالات مرضية, من بلدتي كفريا والفوعة ريف ادلب الشمالي باتجاه حلب, مقابل خروج حالات مماثلة من مخيم اليرموك جنوب دمشق, وذلك في إطار إتفاق البلدات الاربع.

وبدأت, الشهر الماضي, عملية خروج دفعة من مسلحي مخيم اليرموك بدمشق باتجاه ادلب, مع عائلاتهم , من اتفاق "البلدات الاربع".

وتم التوصل مؤخرا لاتفاق بين السلطات السورية والفصائل المسلحة بشان 4 بلدات محاصرة, حيث تم انجاز مرحلتين من عملية اجلاء أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني.

وتحدثت أنباء مؤخرا عن شروط جديدة طرحتها الأطراف المعنية تتضمن إخلاء باقي أهالي كفريا والفوعة خلال 60 يوماً وتنفيذ وقف لإطلاق النار في كفريا والفوعة وعدد من البلدات والقرى في ريف إدلب وفي ببيلا وبيت سحم ويلدا في الغوطة الشرقية مقابل إخلاء مسلحي جبهة النصرة من مخيم اليرموك وإطلاق سراح عدد من المعتقلين