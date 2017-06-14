قال الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الأربعاء, ان اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد في أوائل شهر تموز المقبل, قبيل مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف.

وأوضح دي ميستورا, في تصريحات للصحفيين, نشرتها وكالة (رويترز), على هامش مؤتمر عن الوساطة من أجل السلام ان "هناك نية لعقد اجتماع في آستانا في وقت ما في أوائل تموز، قبيل عقد اجتماع مجموعة العشرين في هامبورج، وربما قبيل أن نستأنف محادثات جنيف كذلك".

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وأشار دي ميستورا الى ان استئناف محادثات أستانا يعتمد على مدى ما يتحقق من تقدم في تشكيل مناطق "عدم التصعيد".

ولم يعط دي ميستورا موعدا محددا لعقد الاجتماعين في استانا وجنيف.

وجاء ذلك عقب يوم على توقعات روسية ببدء جولة جديدة من اجتماعات استانا بشأن سوريا بداية تموز القادم، وبعدها مباشرة جولة مفاوضات جديدة في جنيف.

وعقدت 4 جولات من هذه المفاوضات آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

كما استضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.