سقط قتلى وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل في برج سكني غرب العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة البريطانية قولها إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، مرشحة ارتفاع العدد بسبب وجود إصابات تقدر بأكثر من 50 شخصاً.

وأعلنت فرق الإسعاف إن 200 رجل إطفاء يعملون منذ الصباح الباكر على إخماد حريق هائل التهم برج (لانكاستر وست إستايت) السكني والمكون من 27 طابق في نورث كنسينجتون بلندن، مستعينة بأكثر من 40 شاحنة.

وأوضح رجال الإطفاء أن "الحريق يمتد من الطابق الثاني إلى الطابق السابع والعشرين".

وذكرت الوكالة ان الشرطة على إخلاء قسم من المباني والمنازل المجاورة المهددة بتساقط قطع حطام من البرج.

وأفاد شهود أنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج ورأوا أشخاصا ما زالوا في الداخل وخصوصا في الطوابق العليا.

وتجمع عشرات من سكان المبنى على الرصيف معظمهم في ملابس النوم، وبعضهم يحاول الاتصال بأقرباء عالقين داخل المبنى.

وكانت أجهزة الإطفاء في لندن تلقت بلاغا قرابة الساعة 1,15 بعد منتصف الليل (00,15 ت غ) باندلاع حريق في البرج الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 1974 ويضم 120 شقة.

ووفقاً لوثائق منشورة على الإنترنت، كانت جمعية سكان من المبنى اشتكت مرارا خلال السنوات الأخيرة من وضع المبنى وحذرت من مخاطر اندلاع حريق فيه.

يشار إلى أن مدينة لندن شهدت في كانون الأول من عام 1666 حريقاً ضخماً أتى على المناطق الرئيسية في المدينة.

سيريانيوز