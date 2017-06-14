قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن واشنطن كثيرا ما تكون سباقة إلى تسريب معلومات من قبيل تلك المتعلقة بلقاءات بين ممثلين روس وأمريكيين حول سوريا في الأردن.

واضاف بوغدانوف ردا على طلب الصحفيين التعليق على هذا الموضوع ان "الأمريكيين يطلبون منا أحيانا كثيرة عدم الإعلان عن لقاءاتنا، وإبقاءها طي الكتمان، ويقومون بتسريبها بعد ذلك, هذا هو الجواب".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت نقلا عن مصادر لها على علم بالموضوع، بأن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة أجروا لقاءين سريين على الأقل في الأردن لبحث مسألة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وشارك في اللقاءين أيضا مسؤولون أردنيون.

وأجرى المسؤولين الروس والأمريكان لقاءين على الاقل في الأردن , كان آخرهما قبل أسبوعين تقريبا وبمشاركة مسؤولين أردنيين، بينما تأجلت الجولة الثالثة المقررة هذا الأسبوع لأسباب فنية, وفقاَ للصحيفة.

سيريانيوز