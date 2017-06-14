أصدرت وزارة التربية، يوم الأربعاء، نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2017.

وقال وزير التربية هزوان الوز في مؤتمر صحفي أن عدد المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي بلغ 249 ألفا و669 طالبا وطالبة، نجح منهم 164 ألفا و369 ، بنسبة بلغت 65.83%.

وتابع الوز ان 2795 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان الإعدادية الشرعية، نجح منهم 2370 بنسبة 84.73%.

وكانت التربية أعلنت يوم السبت، إنها ستعلن عن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قبل 48 ساعة من صدورها.

وتقدم نحو 270 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات في الـ 14 من أيار الماضي وانتهت في الـ 28 من الشهر نفسه.

للاطلاع على النتائج الضغط على الرابط التالي:

http://moed.gov.sy/asasy/index.php

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