توج غولدن ستايت ووريرز بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الخامسة في تاريخه بتقدمه على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي 4-1 إثر فوزه عليه 129-120 في المباراة الخامسة من الدور النهائي.

وكان غولدن ستايت بطل 2015 ووصيف 2016 فاز في المباريات الثلاث الأولى 113-91 و132-113 و118-113، ثم قلص كليفلاند الفارق بفوزه في المباراة الرابعة 137-116، ملحقاً بمنافسه (حقق أفضل سجل في الدوري المنتظم مع 67 فوزاً و15 خسارة) الخسارة الأولى في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعد 15 انتصاراً متتالياً.



ويحرز اللقب الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات.



وأنهى غولدن ستايت الأدوار النهائية بأفضل رصيد في تاريخ البطولة بواقع 16 فوزاً وخسارة واحدة، في طريقه إلى لقبه الخامس بعد أعوام 1947 و1956 (كان مقره في فيلادلفيا) و1975 و2015.



وهذا النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين. فأحرز غولدن ستايت اللقب في 2015، ورد كليفلاند في العام الماضي عندما قلب تأخره في النهائي 1-3، إلى فوز 4-3، في إنجاز غير مسبوق.



وتألق كيفن دورانت نجم ووريرز الذي أحرز اللقب الأول في مسيرته بعد أن انضم إلى الفريق من أوكلاهوما سيتي ثاندر في تموز الماضي واختير أفضل لاعب في البلاي أوف، بتسجيله 39 نقطة، وأضاف إليها 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة.



وبات دورانت أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أكثر من 30 نقطة في خمس مباريات متتالية في الدور النهائي منذ أن فعل ذلك العملاق شاكيل أونيل في 2000.



وبرز في صفوف ووريرز أيضاً ستيفن كوري بتسجيله 34 نقطة مع 6 متابعات و10 تمريرات حاسمة، وأندري إيغودالا بتسجيل 20 نقطة، ولعب درايموند غرين دوراً دفاعياً بارزاً بالتقاط 12 متابعة.



ولدى كليفلاند، سجل الملك ليبرون جيمس 41 نقطة وأضاف إليها 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة، وتألق أيضاً كل من كايري إيرفينغ (26 نقطة و6 تمريرات حاسمة) وجاي آر سميث (25 نقطة) وتريستان تومسون (15 نقطة مع 8 متابعات).