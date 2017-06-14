بعشرة لاعبين فرنسا تنتزع فوزاً مثيراً أمام إتكلترا استعداداً للمنافسات المقبلة اخبار الرياضة شارك

انتزع منتخب فرنسا فوزاً صعباً ومثيراً من ضيفه الإنكليزي 3-2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف فرنسا صامويل أومتيتي وجبريل سيديبي وعثمان ديمبلي في الدقائق 22 و43 و78، فيما سجل هدفي المنتخب الإنكليزي هاري كين في الدقيقتين التاسعة و48 من ركلة جزاء.



وأكمل منتخب فرنسا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رافايل فاران في الدقيقة 47.



ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة هولندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، حيث يخوض منافسات التصفيات ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات السويد وهولندا وبلغاريا وروسيا البيضاء ولوكسمبورغ.



ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف المنتخب السويدي المتصدر.



فيما يستعد المنتخب الإنكليزي لمواجهة مالطا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال أيضاً حيث يخوض منافساتها في المجموعة السادسة بجوار منتخبات سلوفاكيا وسلوفينيا واسكتلندا وليتوانيا ومالطا.



ويحتل المنتخب الإنكليزي صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة. سيريانيوز 2017-06-14 07:26:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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