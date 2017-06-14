قتيلان و4 مصابين إثر سقوط قذائف في حي الحمدانية بحلب الاخبار المحلية شارك

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية في حي الحمدانية بمدينة حلب.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن شخصين قتلا واصيب 4 آخرون، إثر قيام مجموعات مسلحة في منطقة الراشدين باستهداف حي الحمدانية بالقذائف الصاروخية. وكانت امرأة لقيت في 4 نيسان الماضي حتفها جراء سقوط قذائف صاروخية على مشروع 3 آلاف شقة بمدينة حلب. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-06-14 11:08:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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