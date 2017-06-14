أعلن مصدر عسكري الاربعاء ان الجيش النظامي سيطرعلى منطقة ومثلث آرك والمحطة الثالثة لضخ النفط شرق مدينة تدمر بنحو 40 كم بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” فيها في عمق البادية السورية.

وأفاد المصدر بحسب وكالة (سانا) الرسمية بأن وحدات من الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت تقدمها في ملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق البادية السورية “وأحكمت سيطرتها على المحطة الثالثة لضخ النفط ومنطقة ومثلث آرك والتلال المشرفة بعمق 3 كم وعرض 6 كم”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة “قامت على الفور بتثبيت نقاطها في المنطقة وتصدت لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” لاستعادة المنطقة".

ولفت المصدر إلى أن إرهابيي داعش “قاموا بتدمير المحطة الثالثة لضخ النفط وتفجير آبار النفط والغاز قبل فرارهم منها”.

وأعلن مصدر عسكري في الجيش النظامي السبت السيطرة على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط آرك للغاز شمال شرق مدينة تدمر.

وفرضت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس السيطرة على مساحة 100 كيلومتر مربع جنوب مدينة تدمر وشمالها الشرقي وذلك بعد يوم من السيطرة على عدد من النقاط المهمة في منطقة ضهور الغنايم شمال سد أبو كلة ب 7 كم والقضاء على أعداد من ارهابيي تنظيم “داعش” وتدمير آلياتهم.

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

سيريانيوز