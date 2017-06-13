أكد خورخي سامباولي بدايته القوية على رأس الادارة الفنية لمنتخب بلاده الأرجنتين بقيادته فوز ساحق على مضيفه السنغافوري المتواضع 6-0 الثلاثاء في سنغافورة في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وهي المباراة الثانية لمنتخب التانغو بإشراف مدربه الجديد سامباولي خليفة مواطنه ادغاردو باوتسا، بعد الاولى التي قاده فيها الى الفوز على البرازيل 1-0 الجمعة في ملبورن سجّل مدافع اشبيلية الاسباني غابريال مركادو.



وكان سامباولي تولى الاشراف على المنتخب الارجنتيني الاسبوع قبل الماضي خلفاً لباوتسا الذي اقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم حيث يحتل فيها المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق ضد بطل اوقيانيا.



وتبقى للأرجنتين 4 مباريات في التصفيات الاميركية الجنوبية اولها ضد مضيفتها الاوروغواي في 31 آب المقبل على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.



وتلعب الارجنتين مباراتين على ارضها امام فنزويلا في 5 ايلول/سبتمبر المقبل، والبيرو في 5 تشرين الأوّل/اكتوبر المقبل، قبل ان تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكوادور في 10 منه.



وكان سامباولي مرتبطاً بعقد مع اشبيلية الاسباني حتى صيف 2018، بيد ان الاتحاد الارجنتيني توصل الى اتفاق مع النادي الاندلسي لتحرير سامباولي.



وانتظرت الأرجنتين حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر مدافع روما الايطالي فيديريكو فاتسيو، وأضاف مهاجم اشبيلية خواكين كوريا الثاني بعد 5 دقائق.



وعززت الارجنتين تقدمها بهدفين مطلع الشوط الثاني عبر مهاجم اتالانتا برغامو الايطالي اليخاندرو غوميز (60) ولاعب وسط روما لياندرو باريديس، قبل ان تختم المهرجان بهدفين متأخرين عبر مهاجم ريفر بلايت لوكاس نيكولاس اولاريو (90) ونجم باريس سان جرمان الفرنسي انخل دي ماريا (90+2).



وخاضت الارجنتين المباراة في غياب نجمها وقائدها صانع ألعاب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي وذلك للاستعداد لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي، علماً بأنه شارك في المباراة ضد البرازيل.



كما غاب مدافع مانشستر سيتي الانكليزي نيكولاس اوتامندي للتحضير لزفافه ايضا، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين الذي لعب المباراة ضد البرازيل، بالاضافة الى ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الانكليزي) وسيرخيو اغويرو (مانشستر سيتي) وخافيير ماسكيرانو (برشلونة) بسبب الاصابة.