صعّب منتخب الإمارات من حظوظه وموقفه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل او احتلال المركز الثالث بعدما تعادل امام نظيره التايلاندي 1-1 في بانكوك في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وسجل علي مبخوت (90) هدف الإمارات، ومونغكول توساكاي (69) هدف تايلاند.



وبقيت الإمارات في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وانحصرت امالها حتى الآن على البطاقة الثانية المباشرة او الملحق الاسيوي، لأنها باتت تتخلف بفارق 7 نقاط عن اليابان المتصدرة والتي سقطت في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام العراق اليوم أيضاً، و6 نقاط خلف استراليا والسعودية، في حين تقبع تايلاند في القاع برصيد نقطتين.



وكانت الجولة افتتحت الخميس الماضي بفوز استراليا على السعودية 3-2.



وكانت الإمارات تتطلع الى الفوز لإبقاء آمالها في المنافسة على احدى البطاقتين المباشرتين، او على الاقل احتلال المركز الثالث الذي يسمح لها بخوض ملحق اسيوي واخر عالمي مع رابع الكونكاكاف، لكن تعادلها قلّص حظوظها واصبحت بحاجة الى حسابات معقدة لتحقيق طموحها.



وفي المباراة الثانية كانت اليابان البادئة بالتسجيل عبر يويو اوساكا في الدقيقة الثامنة، ونجح العراق في ادراك التعادل عبر مهدي كامل في الدقيقة 72.