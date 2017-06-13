صعّب المنتخب السوري من مهمته بالتأهل لمونديال روسيا 2018 بتعادله 2-2 مع ضيفه الصيني (2-2)، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى.

وأصبح أمل المنتخب السوري ضعيفاً بالتأهل إلى النهائيات بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع فيما رفع المنتخب الصيني رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.



سجّل محمود المواس (ركلة جزاء 12) وأحمد الصالح (90+3) لسوريا، وجاو لين (ركلة جزاء 68) ووو زي (75) للصين.



وكانت إيران قد ضمنت الحصول على أولى بطاقات هذه المجموعة بتصدرها برصيد 20 نقطة، أمام كوريا الجنوبية (13 نقطة) التي تلعب مع قطر (المركز السادس الأخير برصيد 4 نقاط) في الدوحة. في حين يحتل منتخب أوزباكستان المركز الثالث (12 نقطة).



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في حين يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ذهابا وإيابا والفائز منهما يلتقى صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.