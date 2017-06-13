أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء، ان التعاون مع روسيا حول الازمة السورية يشهد "تقدما ايجابيا ".









ونفلت وسائل اعلام عن تيلرسون قوله: إن "الجهود الرامية للتعاون مع روسيا حول الأزمة السورية تتقدم بطريقة إيجابية".



وكان تيلرسون اكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف, انه تم الاتفاق على توظيف قنوات الاتصال بين البلدين لحل الأزمة السورية عبر مساعي جنيف وأستانا.



كما سبق لـ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ايار الماضي، ان اعلن عن ترحيب بلاده بمشاركة الولايات المتحدة، في رسم حدود مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا.



ومن المحتمل عقد لقاء أستانا حول سوريا في 20 حزيران الجاري كموعد أولي, بحسب ما اعلنه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.







كما يجري الحديث عن إمكانية عقد مفاوضات جديدة من جنيف حول سوريا الشهر الجاري, دون تحديد موعد دقيق.







سيريانيوز



