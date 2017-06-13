

سجل معالج "آبل" الجديد "A10X Fusion"، المخصص للأجهزة المحمولة، رقماً قياسياً حيث حصلت الشريحة المركبة في النموذج الجديد من "آيباد برو"، على أكثر من 234 ألف نقطة لدى مؤشر AnTuTu.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الحاسب اللوحي "آي باد برو" حقق رقماً 9 آلاف نقطة في مؤشر"Geekbench"، بينما حصد "آيفون 7" حوالي 180 ألف نقطة على مؤشر AnTuTu، وحصل "غالاكسي إس 8" من "سامسونغ" على 200 ألف نقطة.

ويعمل مؤشر موقع "AnTuTu" على تقييم الأجهزة الإلكترونية عبر قوة المعالجة، وسرعة الذاكرة، ونظام الرسومات وسرعة محرك الأقراص، وهو أحد أكثر المعايير شعبية في عالم الأجهزة النقالة.

وتم عرض النموذج الجديد من "آيباد برو" 10.5 بوصة، في معرض WWDC 2017 بسان خوسيه (كاليفورنيا)، حيث يحتوي على كاميرا 12 ميغابكسل مع ميزة التثبيت البصري.