أجلت "أسوس"، إطلاق هواتف ZenFone 4 تموز المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في أيار.

وبحسب phonearena، فإن تأجيل إطلاق الهاتف ثلاث أشهر أخرى، تأتي بغرض تحسين المواصفات وتعديل التصميم، حيث تأمل "أسوس" أن تبدأ في تحقيق الأرباح في الربع الثالث من هذا العام، بعد أن عانت من خسائر خلال النصف الأول من العام.

وسيأتي أول هاتف من فئة ZenFone 4 بشاشة 5.5 بوصة وبسعر حوالي 500 دولار، وسيتم إطلاق نماذج أخرى بأحجام مختلفة بعد ذلك، بينما لم يتم التصريح بأي معلومات عن المواصفات.

وتنوي "أسوس" الإعلان عن هواتف ZenFone 5 العام القادم في المؤتمر العالمي للهواتفMWC، وتنوي إطلاق هاتف ZenFone AR الذي يدعم منصة Tango من "غوغل" في تايوان.