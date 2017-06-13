انخفض عدد تنزيلات تطبيق "سناب شات" 22% هذا العام عن العام الماضي، بينما انخفض عدد التنزيلات على هواتف "آيفون" وحدها 40%.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، رغم الانخفاض على أساس سنوي، لكن لوحظ هناك ارتفاع بعدد التنزيلات في الشهرين الأخيرين بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

ويؤكد التقرير أن "سناب" لم تتجاوز أزمة تباطؤ النمو في أعداد مستخدمين التطبيق بعد، نتيجة قيام المنافسين مثل "انستغرام" و"فيسبوك" بنسخ أهم المزايا الرئيسية في التطبيق .