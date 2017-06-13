كشفت "سامسونغ" عن شاشة حاسب جديدة باسم CHG90 وهي الأولى بنوع Super Ultra Wide، وبحجم كبير يصل إلى 49 بوصة، مايجعلها أعرض وأضخم شاشة حاسب حول العالم.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن دقة الشاشة تبلغ 3840 * 1080 وهي بشكل منحني، يساعد على رؤية أطرافها بيسر، ودون حركة مستمرة للرأس من جهة إلى أخرى.

وتستهدف الشاشة الجديدة هواة الألعاب، وتعتبر خياراً رائعاً للمصممين، كونها تعرض شاشات عدة بجانب بعضها البعض، ويمكن استخدامها أيضاً كشاشات منفصلة دون الفواصل التقليدية.