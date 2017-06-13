عبرت "انتل" عن انزعاجها من رغبة بعض الشركات استخدام تقنياتها دون العودة إليها مباشرةً.

وبحسب تدوينة لـ "انتل" عبر حسابها الخاص على "تويتر"، فإن بعض الشركات ترغب بتشغيل "ويندوز 10" وفق معمارية x86 المُطوّرة من قبل "إنتل" دون التقدم بطلب رسمي للحصول على حقوق الملكية واستخدامها بشكل قانوني.

وحذرت "انتل" من أنها ستواجه أي استخدام غير قانوني لتقنياتها وخاصة x86، حيث أعلنت "كوالكوم" مؤخراً عن رغبتها في تشغيل "ويندوز 10" على معالجات "سناب دراغون" عبر محاكي لمعمارية x86 وWin32.