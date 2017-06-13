الحكومة تبحث ضبط الصرفيات والإنفاق الحكومي وواقع التامين الإلزامي الاخبار المحلية شارك

بحث مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة فيما يخص الإنفاق الحكومي وتم التأكيد على ضبط الصرفيات بشكل صحيح .









وكلف المجلس وزارة المالية بالتدقيق بالمبالغ المصروفة لمحافظة الرقة لمنع الإزدواجية في صرف هذه المبالغ.



وقال وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريحات صحفية عقب الجلسة أنه "تمت مناقشة موضوع الصرفيات المختلفة حيث تم التأكيد على الالتزام بالأنظمة والقوانين وإيجاد السبل اللازمة لضبطها بشكل كبير وخاصة في محافظة الرقة والآن تتم دراسة كل هذه الصرفيات".



وفي سياق اخر, ناقش المجلس واقع التأمين الإلزامي وتم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة تحقق الغاية من هذا التأمين لجهة منفعة المواطنين وتعويضهم عن الخسائر البشرية والمادية ومنع التلاعب في مختلف إجراءات التأمين .



وكانت رئاسة مجلس الوزراء رفعت في شباط الماضي التامين الالزامي على السيارات وحددت التزامات جهة التأمين في التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً حيث اصبح التامين على السيارات السياحية 10 الاف ليرة بدلا من 4500 ليرة, وللسيارات الخاصة السياحية حتى 8 ركاب 11 ألف ليرة، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة “ميكروباص” 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة.



سيريانيوز

2017-06-13 20:34:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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