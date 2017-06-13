حقق المنتخب البرازيلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على مضيفه الأسترالي الثلاثاء، في المباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما في مدينة ملبورن.

وجاءت رباعية المنتخب البرازيلي عبر دييغو سوزا في مناسبتين (1 و90) وتياغو سيلفا 62 وتايسون بارسيلوس 75.



ويستعد المنتخب الأسترالي للمشاركة في بطولة كأس القارات بروسيا والتي تنطلق يوم 17 حزيران حيث ينافس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تشيلي وألمانيا والكاميرون.