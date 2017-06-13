

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ كافة التدابير لحماية قواتها في سوريا، في اشارة منه الى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة للقوات النظامية قرب التنف جنوب سورية.









ونقلت وسائل اعلام عن ماتيس قوله أن "القصف الأمريكي للقوات الحكومية السورية كان دفاعا عن النفس".



وسقط عدد من عناصر الجيش النظامي إثر ضربات شنها طيران التحالف الدولي في ايار الماضي مستهدفاً موقعاً عسكرياً للنظامي على طريق التنف, بحسب ما أعلنه مصدر عسكري, فيما اكد التحالف استهداف قوات موالية للنظامي, بعد تحذيرات بعدم دخول المنطقة.



وسبق لـ وزير الدفاع الأمريكي ان أعلن أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة في ايار الماضي، قرب التنف جنوب سوريا استهدفت قوة عسكرية تقودها إيران.



واضاف في حينها، إن هذه العملية كانت دفاعية من قبل قواتنا، وتطلبت الضرورة تنفيذها بسبب مناورة هجومية باستخدام أسلحة هجومية من قبل قوة نعتقد أنها تحت قيادة إيران.



ويدعي البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.







وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.







سيريانيوز