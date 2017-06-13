أفرجت محكمة ألمانية, يوم الاثنين, عن مواطن سوري, متهم في انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وارتكابه "جريمة حرب".

وذكرت إذاعة صوت ألمانيا (DW), ان القرار جاء "بعد انتفاء الاشتباه القوي واللازم لإيداع المتهم أكرم أ. (31 عاما) الحبس الاحتياطي".

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وقال المدعون الفدراليون انه تم إلغاء مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق المتهم الذي كان يشتبه بانتمائه لداعش وارتكابه "جريمة حرب"، بسبب عدم كفاية الأدلة

والقي القبض على أكرم في مقاطعة ميكلنبورغ –فوربومرن في شهر شباط الماضي, وقال الادعاء في ذلك الوقت أن المشتبه به كان يحرس حاجزاً في سوريا لمنع المواطنين من الفرار من المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم.

واتهم اللاجئ السوري باغتصاب امرأة أثناء فرارها مع اطفالها من منطقة كان يسيطر عليها "داعش" في مطلع 2016, أثناء وجوده عند إحدى نقاط التفتيش , بحسب الادعاء.

واعتقلت ألمانيا في الاونة الاخيرة العديد من اللاجئين السوريين بتهم مختلفة أبرزها الانتماء لجماعات ارهابية وارتكاب "انتهاكات" و "جرائم حرب" بحق مدنيين شملت الخطف والتعذيب.

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.