عثرت "قوات سوريا الديمقراطية" على جثث معظمها نساء وأطفال في حديقة الجامع القديم بمدينة الرقة, والتي حولها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الى مقبرة لدفن الجثث.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ان "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت اليوم على مبنى كلية العلوم في الرقة، وهي مستمرة بالتقدم ضمن خطتها بالاستمرار لتخليص المنطقة من تنظيم "داعش" بشكل كامل".

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واشار المصدر الى ان "داعش قام بتحويل حديقة الجامع القديم في الرقة إلى مقبرة لدفن الجثث، حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية، وتبين أن معظم الجثث هي نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات".

وجاء ذلك بعد اقل من شهر على عثور "قوات سوريا الديمقراطية" على مقبرة جماعية لمئات الاشخاص من ضحايا تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), شرقي مدينة الطبقة بريف الرقة.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" منذ أيام هجومها على مدينة الرقة, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".