واصلت قوات "سوريا الديمقراطية" تقدمها باتجاه مدينة الرقة, حيث تمكنت من الوصول إلى أسوار المدينة القديمة, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن المسؤول الإعلامي في القوات أحمد محمد قوله إن" عناصر القوات وصلت إلى أسوار المدينة, لكن لا تزال هناك اشتباكات عنيفة في حي الصناعة ولم يتم تأمين المنطقة بالكامل بعد".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتقع المدينة القديمة إلى الشرق من وسط الرقة, وهي عبارة عن حي من المساكن العصرية توجد على جانبيه أسوار حصينة شيدتها دولة الخلافة العباسية في القرن الثامن إذ اتخذت من الرقة في يوم ما عاصمة لها.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" منذ أيام هجومها على مدينة الرقة, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من استعادة السيطرة على 3 أحياء بمدينة الرقة (المشلب والرومانية والسباهية), منذ بدء الهجوم عليها.

ويأتي التقدم في وقت تداولت أنباء عن وجود مفاوضات بين وفد تابع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة، وقوات "سوريا الديمقراطية" لتأمين خروج آمن للتنظيم من المدينة، مقابل تسليمها للأكراد.

وتأتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية من خلال تزويدها بالسلاح, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).