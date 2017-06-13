أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، مرسوماً قضى بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم الذي حمل الرقم 172، ونص في مادته الأولى على تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

وجاء في المادة (2) تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وحددت المادة (3) مدة العمل بالمرسوم بعام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه، المحدد في المادة الرابعة من المرسوم ببداية شهر تموز القادم.

وكان الرئيس الأسد أصدر في 9 نيسان الماضي مرسوماً بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد كما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها.

يشار إلى أن المرسوم الأخير جاء بعد أن أعلنت الحكومة إقلاع عجلة الإنتاج والصناعة المحلية في عدة مناطق استعاد الجيش النظامي السيطرة عليها، في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والبضائع المحلية والأجنبية بسبب تراجع قيمة الليرة السورية خلال سنوات الحرب أمام العملات الأجنبية، والحصار الاقتصادي المفروض إضافة لارتفاع قيم الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المستوردات.

سيريانيوز