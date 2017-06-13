قال مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا, يوم الثلاثاء, إن طائرة روسية نفذت عمليات إسقاط مساعدات إنسانية عن طريق الجو للمحاصرين في مدينة دير الزور.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مركز حميميم قوله انه "تم إيصال مواد غذائية، وأدوية بواسطة طائرة إيل 76، عن طريق الإنزال بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر، ويبلغ وزن المساعدات الإجمالي 20 طنا".

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وتتعرض مدينة دير الزور لحصار من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منذ عام 2014، ولا تصل إليه المساعدات إلا عن طريق الجو.