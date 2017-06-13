ايران تهزم أوزبكستان وتحجز بطاقة العبور الى كأس العالم في روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حجز منتخب إيران بطاقة عبوره إلى كأس العالم في روسيا 2018 عقب تجاوز ضيفه أوزبكستان 2-0 يوم الإثنين في المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى.

وصار منتخب إيران أول المتأهلين عن القارة الآسيوية عقب رفع رصيده من النقاط إلى 20 نقطة ليضمن احتلال المركز الأول أو الثاني في مجموعته الأولى وهو ما يؤهله مباشرة إلى مونديال روسيا، بينما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً على مرحلتين للوصول إلى المونديال.



وواصل منتخب إيران سجله الرائع في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم عقب تحقيق فوزه السادس في 8 مباريات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في مجموعته.



ووقع على هدفي إيران كل من ساردار أزمون لاعب روستوف الروسي (23) ومهدي طاريمي (88)، علماً أن مسعود شجاعي أهدر ركلة جزاء مع الدقيقة الخمسين.



ورفع منتخب إيران رصيده إلى 20 نقطة بفارق سبع نقاط عن كوريا الجنوبية الثانية ((تبقى لها ثلاث مباريات) و8 نقاط عن أوزبكستان (تبقى لها مباراتين).



وتعقدت آمال أوزبكستان في التأهل مباشرة إلى كأس العالم وبات مركزها الثالث مهدداً حيث من المتوقع أن يضغط عليها منتخب سوريا (8 نقاط) في حال انتصاره على الصين الثلاثاء.



وتملك الصين 5 نقاط في المركز الخامس وقطر 4 نقاط في المركز الأخير.



ويتأهل أول وثاني المجموعتين الآسيويتين مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقاً يخوض المتأهل فيه ملحقاً آخر مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي). سيريانيوز 2017-06-13 01:23:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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