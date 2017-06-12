اصدر مجلس التعليم العالي يوم الاثنين، مجموعة قرارات تتعلق بطلاب الجامعات, منها معالجة أوضاع طلاب كفريا والفوعة وفتح باب التسجيل المباشر في الدراسات العليا على اختصاصات طبية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مجلس التعليم العالي وافق, خلال جلسته برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف، على تسوية أوضاع طلاب السنوات الأخيرة المستضافين في الجامعات الأخرى (الراسبون والمستجدون) الذين تم توطينهم "تحويلهم" في العام الدراسي 2015-2016 وذلك باعتماد نتائج جميع المقررات التي تقدموا بامتحاناتها العائدة للسنة الأخيرة في الجامعة المضيفة قبل صدور قرار التوطين.

وكان قرار التوطين صدر عن مجلس التعليم العالي في حزيران العام الماضي، وقضى بتوطين الطلاب في الجامعات المستضافين فيها حيث يعد طلاب جامعة الفرات وفروعها وطلاب فرع إدلب في جامعة حلب وطلاب كليات تدمر في جامعة البعث ولجميع الاختصاصات الناجحون أو المنقولون إلى سنة أعلى المستضافون في جامعة أخرى محولين حكما إلى الجامعات المستضافين فيها.

كما قرر المجلس معالجة أوضاع طلاب كفريا والفوعة وفتح باب التسجيل المباشر في الدراسات العليا على الشواغر لاختصاصات طب طوارئ وتخدير وانعاش وعناية مشددة والتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي.

وكانت وزارة التعليم العالي أكدت مؤخرا، أنها ستعمل على تسوية أوضاع جميع الطلبة المتضررين الذين انقطعوا عن جامعاتهم بسبب الحصار المفروض على مناطقهم.

كما وافق المجلس على ملء الشواغر في ماجستير التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة في كلية التربية بجامعة دمشق من خريجي التعليم المفتوح وتعديل موعد تسليم ملفات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة.

يذكر أن مجلس التعليم العالي وافق مطلع العام الجاري، على مجموعة قرارات طرحها مجلس الشعب حول قضايا تتعلق بالمنح الدراسية في الجامعات الخاصة وتخفيض الرسوم الجامعية.