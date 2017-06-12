الاسباني نادال يصعد للمركز الثاني ودجوكوفيتش يتراجع الى الرابع بالتصنيف العالمي اخبار الرياضة شارك

قفز الإسباني رافاييل ندال إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لمحترفي التنس في النسخة الجديدة للتصنيف والصادرة الاثنين عن الرابطة العالمية لمحترفي التنس.

واستفاد نادال من فوزه أمس الأحد بلقبه العاشر (رقم قياسي) في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم، وتقدم من المركز الرابع إلى الثاني رافعاً رصيده إلى 7285 نقطة فيما حافظ البريطاني أندي موراي على صدارة التصنيف برصيد 9890 نقطة.



وكان موراي ودع رولان غاروس من الدور قبل النهائي ليتقلص رصيده من النقاط في التصنيف لكنه حافظ على الصدارة.



وواصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابق مسلسل ترنحه وتراجع من المركز الثاني إلى الرابع برصيد 5805 نقاط ليكون أسوأ ترتيب له في التصنيف منذ تشرين الأول 2009 .



وحافظ السويسري ستانيسلاس فافرينكا على موقعه في المركز الثالث برصيد 6175 نقطة رغم خسارته أمس في المباراة النهائية لرولان غاروس. سيريانيوز 2017-06-12 21:06:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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