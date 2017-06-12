عادت الولايات المتحدة بتعادل ثمين 1-1 مع غريمتها التقليدية المكسيك على ملعب أزتيكا الشهير ضمن الدور الحاسم من تصفيات منطقة كونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي) المؤهلة اإلى مونديال روسيا 2018.

وافتتح مايكل برادلي التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة السادسة من كرة ساقطة فوق الحارس المكسيكي قبل أن يدرك كارلوس فيلا التعادل في الدقيقة 23.



ورفعت المكسيك رصيدها في صدارة الترتيب العام إلى 14 نقطة متقدمة بفارق 6 نقاط عن كوستاريكا التي لعبت مباراة أقل وتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع الملحق الدولي.