حقق المنتخب التونسي فوزاً هاماً على نظيره المصري بهدف نظيف الاثنين في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة تونس ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2019".



مصر وصيفة بطل كأس الأمم الأفريقية التي توجت بلقبها الكاميرون مطلع العام الحالي، لم تظهر بالشكل المنتظر أمام مضيفتها تونس وخسرت بهدف نظيف، وأحرز هدف المباراة الوحيد طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.



هدف طه ياسين أحرزه بعد أن انفرد بالحارس المصري شريف إكرامي مستغلاً تمريرة بينية رائعة من يوسف المساكني.



وكان منتخب النيجر قد تعادل مع ضيفه منتخب سوازيلاند ضمن المجموعة ذاتها.



وضمن منافسات المجموعة الرابعة تغلبت الجزائر على توغو 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة البليدة، وسجل سفيان هني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.



الفوز على توغو هو الاختبار الرسمي الأول للمنتخب الجزائري تحت إشراف مدربه الجديد، الإسباني لوكاس ألكاراز.



ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب البينين على نظيره الغامبي بهدف نظيف سجله ستيفان سيسينيون في الدقيقة 55.



وتنقسم التصفيات الأفريقية إلى 12 مجموعة ويتأهل أول كل مجموعة إضافة إلى أفضل 3 منتخبات حاصلة على المركز الثاني بالإضافة إلى الدولة المنظمة والتي رغم ذلك تشارك في التصفيات أيضاً.