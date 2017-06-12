أعلنت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، اعتقال أربعة سوريين بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) جبهة في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن الادعاء الفدرالي الألماني قوله في بيان إن "مصطفى 41 عاما وعبد الله 39 عاما وسلطان 44 عاما وأحمد 51 عاما متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية هي (جبهة النصرة) والقتال في صفوفها في مدينة رأس العين شمال سوريا منذ أواخر عام 2012 ".

وتمت عملية الاعتقال في لوبيك ومقاطعة هاربورغ شمال ألمانيا خلال عملية شاركت فيها الشرطة في ثلاث ولايات اتحادية هي ساكسونيا السفلى و شليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.

ولفت الادعاء إلى أن "مصطفى وسلطان متهمان أيضا بارتكاب جرائم حرب لإرغامهما المدنيين على مغادرة مدينة رأس العين والسطو على ممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن ثلاثة من المعتقلين الأربعة أخوة دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت في الخامس من أيار الماضي اعتقال شاب سوري يبلغ من العمر 29 عاما لقتاله في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا

وتعيش ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها في الاونة الاخيرة, تبنى تنظيم "داعش" البعض منها, كما وسبق ان أحبطت عدة اعتداءات في مناطق عدة .

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز