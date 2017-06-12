أبدت إيران, يوم الاثنين, استعداها لتقديم أي دعم في مجال إعادة اعمار سوريا, مشيرة الى انها تضع خبراتها في إعادة الاعمار في متناول الحكومة السورية.

وشدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي, خلال استقباله في طهران اليوم الاثنين، أمين عام مجلس الوزراء السوري محمد رسول العموري, بحسب وكالة (فارس) الايرانية, على "أهمية تثبيت الأمن والإستقرار في سوريا".

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وأضاف ان "الحكومة الإيرانية ومجلس الشورى الإسلامي لن يتركا أي جهد لتعزيز السلام والإستقرار في سوريا والقضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا والمنطقة عموماً".

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.